Путин поручил упростить выдачу вида на жительство финалистами конкурса "Россия - страна возможностей"

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 1 мая, президент России Владимир Путин поручил российского правительству разработать механизм упрощенной выдачи вида на жительство в РФ для тех иностранцев, которые станут финалистами конкурса «Россия - страна возможностей». Об этом говорится в перечне поручений главы государства, которые размещены на сайте Кремля.

«Правительству РФ разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощенном порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства – финалистам и победителям общероссийских конкурсов платформы "Россия - страна возможностей», - говорится в сообщении.

Как уточняется, поручение российский лидер должно быть выполнено к 1 сентября текущего года.

Кроме того, глава государства поручил МВД и МИД, а также администрации президента подготовить предложения о внесении изменений в правовые акты России, которые будут предусматривать получение гражданства в особом порядке иностранцам, ставшим победителями общероссийских конкурсов платформы «Россия - страна возможностей». При этом речь идет и лицах без гражданства.