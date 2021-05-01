Генконсульство Италии начнет обновлять россиянам туристические визы с 3 мая 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россияне, у которых срок действия итальянских туристических виз истек после 1 января текущего года, могут с 3 мая обратиться в генеральное консульство Италии в Москве за новым документом. Об этом говорится в заявлении диппредставительства.

«С 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истек в период с 1 января 2020 года по настоящий момент, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте генконсульства Италии.

Как уточняется, срок действия вновь выдаваемых виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня текущего года.

Кроме того, в консульстве обратили внимание на срок выдачи виз, который в связи с действующими ограничениями, введенными на фоне пандемией, может достигать десяти рабочих дней.

Напомним, ранее Италия сообщила, что возобновит прием российских туристов летом 2021 года.