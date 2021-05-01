В Швейцарии избавиться от попрошаек решили билетами в другие страны ЕС

Власти швейцарского Базеля предложили попрошайкам поучаствовать в необычной сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти швейцарского города Базель предложили сделку попрошайкам, по которой они подписывают соглашение никогда не возвращаться в страну и получают билет в любой европейский город, сообщает Basler Zeitung.

- Они подписывают обязательство не возвращаться в Швейцарию — по крайней мере, в течение установленного отрезка времени, - приводит издание слова представителя местного департамента юстиции и безопасности Топрака Егруза.

При этом за нарушение подписанного согласия попрошаек будут депортировать.