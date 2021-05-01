Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главы Госкомитетов национальной безопасности Кыргызстана и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали протокол о прекращении огня на приграничной территории после переговоров в Баткенской области.

В субботу, 1 мая, Ташиев сообщил журналистам, что делегации по демаркации и делимитации границы приняли решение об отводе войск к месту постоянной дислокации и протокол, состоящий из четырёх пунктов.

- Мы переживаем очень трудные времена, произошла трагедия. Надеемся, что принятые решения, отраженные в протоколе, будут исполняться, - добавил глава Госкомитета национальной безопасности Киргизии.