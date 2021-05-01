Из-за урагана на востоке Китая 11 человек погибли и 102 пострадали

В провинции Цзянсу на востоке Китая 11 человек погибли из-за ураганного ветра. 102 местных жителя пострадали, сообщает администрация города Наньтун.

- В некоторых районах нашего города произошла сильная гроза с градом и ураганным ветром… 11 человек погибли, 102 человека получили травмы, для них организована медицинская помощь, - сказано в заявлении городского правительства.

Диаметр града в некоторых местах достигал 1-3 сантиметров, а скорость ветра в некоторых районах достигала 45 метров в секунду.

Власти срочно эвакуировали 3 050 человек и продолжают ликвидацию последствий катастрофы.