Собянин дал оценку ситуации с коронавирусом в Москве

Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве некритическая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с коронавирусом в столице не критическая, но заболеваемость растёт, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Конечно, нужно понимать, что ситуация не критическая в Москве. Но мы видим рост заболеваемости. Поэтому нужно беречься, - заявил Собянин в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

Он также отметил, что в Москве в 2021 году остаются в силе ограничения на массовые мероприятия, в том числе на первомайскую демонстрацию. При этом Собянин напомнил, что несмотря на запрет на проведение фестивалей в Москве продолжают работать общепит и парки, где можно спокойно гулять и отдыхать.

Мэр также призвал москвичей посвятить своим близким и поездке на дачу предоставленные президентом выходные дни.