В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности

Сильный ветер с дождем надвигаются на столичный регион Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики предупредили жителей Москвы и Подмосковья о том, что на столичный регион надвигаются дожди и сильный ветер. В связи с резким ухудшением погоды в городе и Московской области объявлен «желтый» уровень опасности.

«Желтый — погода потенциально опасна», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Гидрометцентра.

Уточняется, что предупреждение о ветре, порывы которого будут достигать 15—18 метров в секунду, в Москве действует с 15:00 воскресенья, 2 мая, до 15:00 вторника 4 мая, а в Подмосковье — с 13:00 воскресенья до 13:00 вторника.

При этом предупреждение о дожде, местами сильном, действует и в столице, и в области с 21:00 2 мая до 09:00 3 мая.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в последний день апреля синоптики прогнозировали в Москве ночные заморозки на Пасху и предупреждали: характер погоды изменится только к 3 мая, когда в центральную Россию придет средиземноморский циклон.