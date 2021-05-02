Путин прибыл в храм Христа Спасителя на пасхальную службу

Президент России Владимир Путин посетил пасхальную службу в храме Христа Спасителя Фото: Кадр видео

Президент России Владимир Путин около полуночи прибыл на Пасхальное богослужение в главный храм страны – Храм Христа Спасителя.

Пасхальную службу ведет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Как сообщают наши корреспонденты, еще за час до начала богослужения храм был заполнен людьми: сотни верующих пришли, чтобы встретить один из самых больших православных праздников – светлое Воскресение Христово. Во время крестного хода вокруг главного собора Русской церкви Патриарх возвестит о Воскресении Христовом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что к Пасхальному богослужению в Храм Христа Спасителя специальным авиарейсом доставили частицу Святого Света – Благодатного огня, одного из главных символов Пасхи. Он там будет гореть непрерывно 40 дней – до праздника Вознесения Господня.

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