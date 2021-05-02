Патриарх Кирилл поздравил верующих с Воскресением Христовым

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя Фото: Кадр видео

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с одним из самых больших православных праздников – светлым Воскресением Христовым. Перед началом праздничного Пасхального богослужения он обратился к прихожанам, отметив, что Пасха в этом году – особенная, и особенность эта заключается в «надежде, что напасть пандемии тоже пройдет мимо и, оставив нам ряд важных уроков, все-таки покинет нас навсегда».

При этом патриарх подчеркнул, что грех – это болезнь духовная, и она гораздо опаснее физической, а чтобы от нее излечиться, нужно совершать добрые дела и верить в Бога.

«Дай Бог, чтобы народ наш обладал духовным здоровьем. Я всем вам желаю доброго здравия душевного и телесного, мира, спокойствия и, самое главное, твердой веры и убежденности, что воскресший Христос открывает нам реальную возможность, чтобы менять жизнь к лучшему, а это значит, возрастать в духовном благополучии, которое на простом человеческом языке называется счастьем», - сказал патриарх Кирилл.

Напомним, как писал сайт kp.ru, к Пасхальному богослужению в Храм Христа Спасителя специальным авиарейсом доставили частицу Святого Света – Благодатного огня, одного из главных символов Пасхи. Он там будет гореть непрерывно 40 дней – до праздника Вознесения Господня.

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