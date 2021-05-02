Сборная России по хоккею разгромила Чехию в матче юниорского чемпионата мира

Хоккеисты юниорской сборной России обыграли чехов со счетом 11:1. Фото: Официальный сайт Федерации хоккея России

Молодежная сборная России в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди юниоров (игроки не старше 18 лет) победила команду Чехии с разгромным счетом 11:1.

Турнир проходит в США, в штате Техас. В составе нашей сборной особенно отличился Матвей Мичков, забросивший в ворота соперника три шайбы на второй, 46-й и 59-й минутах встречи. Еще по две шайбы забили Прохор Полтапов (на 14-й и 39-й минутах) и Федор Свечков (48, 52). Также отличились Иван Мирошниченко (18-я минута), Арсений Коромыслов (31), Дмитрий Кателевский (34), и Данила Юров (58).

Единственную шайбу от чехов забил в ворота россиян Якуб Кос на 33-й минуте матча.

Таким образом, сборная России набрала девять очков в четырех матчах и заняла промежуточное первое место в турнирной таблице группы B, команда Чехии с четырьмя очками расположилась на четвертой строчке в группе. По итогам группового этапа в четвертьфинал выйдут по четыре команды каждой группы. Юниорский чемпионат мира завершится 6 мая, передает ТАСС.