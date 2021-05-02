Россиянин намерен подать в суд на доктора Мясникова Фото: Иван ПРОХОРОВ

Житель Обнинска намерен подать в суд на известного российского доктора и телеведущего Александра Мясникова.

Накануне в эфире телеканала «Россия 1» врач рассказал о возможном влиянии бытовых приборов на здоровье людей. Специалист напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, но в настоящее время этого не происходит.

- Не удивлюсь, если потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Но я думаю, что это не так. Однако сейчас нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. Это может выясниться в будущем, когда будет развиваться наука, - отметил Александр Мясников, напомнив также об исследовании, которое опровергает связь использования фена и рака груди.

Как пишет портал «Obninsk.name», житель Обнинска утверждает, что после просмотра передачи с выступлением Мясникова его бабушка решила выбросить бытовую технику, в том числе дорогие фен супруги заявителя, электрочайник и микроволновку.

- Это просто безобразие. Не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, а тут удар под дых от центрального телевидения, - заявил мужчина.

Портал, ссылаясь на слова адвоката расстроенного россиянина, пишет, что судебный иск мужчины против Александра Мясникова могут удовлетворить.