Эпидемиолог Роспотребнадзора назвала условие для победы над коронавирусом в России Фото: Олег ЗОЛОТО

Нулевых показателей по заболеваемости коронавирусной инфекцией в России получится достигнуть только тогда, когда популяционный иммунитет к заболеванию составит не менее 60-70%. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщила замглавы по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

- Сейчас самое время пройти вакцинацию от коронавируса тем, кто еще этого не сделал. Для улучшения эпидемиологической ситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70 процентов. И мы не сможет приблизиться к нулевым показателям заболеваемости инфекцией, пока не будет сформирована иммунная прослойка, - рассказала эпидемиолог в интервью РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее вирусолог и профессор Анатолий Альтштейн сообщил, что в некоторых странах мира уже началась очередная волна эпидемии. В России, по словам эпидемиолога, причиной новой волны пандемии коронавируса может стать недостаточный процент людей с антителами. Чтобы преодолеть этот фактор, необходимо повысить темпы вакцинации от заболевания.