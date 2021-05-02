Названы сроки сохранения иммунитета после вакцины "КовиВак"

Центр Чумакова назвал сроки сохранения иммунитета после вакцины "КовиВак" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Генеральный директор Центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что иммунитет к коронавирусной инфекции после прививки вакциной "КовиВак" сохраняется около восьми месяцев.

Иммуногенность препарата оценивается в 85%, добавил он.

- Антитела вырабатываются достаточно медленно в нашей ситуации — это мягкая вакцина. Наши исследования уже показывают, что и клеточный иммунитет тут задействован, — рассказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 1".

Центр Чумакова рассчитывает до конца года выпустить около 7,5 миллионов доз препарата минимум.

Министерство здравоохранения России зарегистрировало "КовиВак" в феврале 2021 года, 25 марта стартовало промышленное производство.

Ранее был опубликован список противопоказаний препарата "КовиВак". В частности, не рекомендуется делать прививку беременным женщинам или людям младше 18 лет.