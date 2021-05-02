Жителей Центральной России предупредили об аномальных ливнях

В Центральной России ожидаются аномальные ливни Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в Центральной России ожидаются аномальные дожди с грозами.

- Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 километров в час, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями, — приводит слова синоптика РБК.

Он сообщил, что непогода придет в Брянскую, Калужскую, Тульскую и Московскую области. Там грозы будут с вероятностью в 70-80%.

Также начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал kp.ru, в какие дни ожидаются самые сильные осадки.

- Северная столица, там достаточно прохладно, еще холоднее, чем в Москве. Температура больше соответствует середине апреля – 6-9 градусов и ночью от 2 до 4 градусов. И осадки с третьего на четвертое. Наиболее сильные осадки мы ждем 6-7 мая, — сообщил специалист.