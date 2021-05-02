На Украине призвали поменять гимн Одессы из-за русского языка

Гимн Одессы призвали поменять из-за русского языка
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь призвал поменять текст гимна Одессы из-за русского языка.
Он отметил, что тест нужно либо перевести на украинский язык, либо написать другую композицию. Такая рекомендация содержится в годовом отчете о проделанной работу украинскому правительству.
- Каким образом это будут делать депутаты Одесского горсовета, я не знаю, — приводит слова Креминя издание "Страна".
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что горсовет вряд ли выполнит прислушается к рекомендации, и отметил, что гимн ему нравится, и "Одессу все устраивает".
Ранее бывший пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила о существовании "украинского русского" языка. Она сказала, что Россия не имеет монополии на русский язык, поэтому Киеву необходимо заявить о наличии "украинского русского".