ЕК предложила Евросоюзу разрешить въезд привитым от коронавируса туристам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еврокомиссия впервые с начала пандемии коронавирусной инфекции рекомендовала государствам Европейского союза разрешить въезд иностранным туристам, которые прошли вакцинацию от заболевания одобренными в Европе препаратами. Об этом говорится в заявлении ЕК в понедельник, 3 мая.

- Предлагаем странам Евросоюза разрешить въезд на свою территорию не только для лиц, прибывающих из стран с хорошей эпидемиологической обстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки препаратами, прошедшими процесс сертификации ВОЗ для применения в экстренных ситуациях, - говорится в сообщении.

При этом порядок пересечения границ определяется самостоятельно государствами-членами союза, а Еврокомиссия может лишь давать рекомендации по данному вопросу.

Отмечается, что рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран уместно ввести в силу с июня, однако дата пока не определена.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее российский вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, зачем вакцинированным от коронавируса и жителям России необходимо сдавать ПЦР-тесты для диагностики заболевания после возвращения из-за границы.