Путин поручил представить предложения о допподдержке бизнеса Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил правительству страны представить предложения по дополнительной поддержке бизнеса. Пункт об этом содержится в перечне поручений главы государства по реализации его послания Федеральному собранию. Список поручений опубликовали в понедельник, 3 мая, на официальном сайте Кремля.

- Правительству до 21 мая текущего года представить предложения по дополнительной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, повышения доступности кредитов, а также увеличения доли закупки крупными госкомпаниями товаров, которые эти субъекты производят, - говорится в поручении Владимира Путина.

Как сообщал сайт kp.ru, 21 апреля российский лидер в послании парламенту заявил о том, что кабмин России должен до конца 2021 года восстановить рынок труда, в том числе за счет предпринимательской инициативы, а также предложить новые меры поддержки бизнеса.