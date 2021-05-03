Путин поручил выплатить по 10 тысяч рублей семьям с детьми от шести до 18 лет в августе 2021 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству государства обеспечить выплаты на сумму в десять тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Единовременные выплаты семьи получат в августе текущего года, говорится в перечне поручений глава государства по реализации послания Федеральному собранию, опубликованного на официальном сайте Кремля.

- Кабмину обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере десяти тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от шести до 18 лет. Доклад - до 1 сентября этого года, - говорится в поручении президента.

Владимир Путин отметил, что правительство должно предусмотреть особый порядок осуществления такой выплаты для школьников-инвалидов.

Как сообщал сайт kp.ru, в своем послании парламенту 21 апреля Владимир Путин предложил выплатить по десять тысяч рублей на ребенка семьям, где воспитываются школьники и будущие первоклассники.