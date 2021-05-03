Электронные паспорта начнут выдавать в регионах России не позднее 1 июля 2023 года

Электронные паспорта введут в регионах России до 1 июля 2023 года Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионах России электронные паспорта начнут выдавать добровольно по мере технической готовности, однако это произойдет не позднее 1 июля 2023 года. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в пресс-центре МВД.

- Планируемый срок начала выдачи российского паспорта в виде пластиковой карты на территории субъектов РФ - по мере технической готовности, определяемой правительством РФ, но до 1 июля 2023 года. Выдача электронных паспортов россиянам будет осуществляться на добровольной основе, начиная с 14-летнего возраста, - цитирует заявление ведомства агентство ТАСС.

На первоначальном этапе предполагается выдать не менее 100 тысяч таких паспортов.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Москве в рамках пилотного проекта электронный паспорт гражданина России начнут выдавать до декабря текущего года. К концу 2021 года также планируется запустить мобильное приложение к электронному паспорту. В нем будет обозначен перечень услуг, которые будут предоставляться россиянам.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту, содержащую персональные и биометрические данные владельца. По желанию владельца на микросхеме паспорта будет его электронная подпись. В процессе выдачи такого документа потребуется цифровое фотографирование человека и сканирование отпечатков пальцев.