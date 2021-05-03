Умер Анатолий Артюшин, российский ученый

1 мая в возрасте 82 лет умер российский ученый в области комплексной механизации животноводства, член-корреспондент РАСХН, член-корреспондент РАН Анатолий Артюшин. Причиной смерти стали последствия от коронавирусной инфекции.

Анатолий Артюшин родился в 1938 году совхозе имени Масленникова Хворостянского района Куйбышевской области. В 1961 году окончил Куйбышевский СХИ. Работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией и заместителем директора по научной работе Центрального НИИ механизации и электрификации животноводства. С 2007 года занимал должность главного научного сотрудника ВНИИ механизации сельского хозяйства. В 1973 году был награжден орденом "Знак Почета". Опубликовал более 200 научных трудов.

Ранее умер 94-летний советский и российский ученый-планетолог, заслуженный деятель науки Российской Федерации Владимир Наумович Жарков. Наибольший научный вклад Владимира Наумовича был в изучении планеты Марс.