«Спартак» готовит контракт для нового главного тренера команды Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Руководство московского футбольного клуба "Спартак" уже определилось с кандидатурой главного тренера спортсменов.

По словам директора департамента по связям с общественностью "красно-белых" Антона Фетисова, клуб уже начал переговоры о контракте.

- "Спартак" определился с кандидатурой нового главного тренера. Клуб уже начал переговоры о контракте, - рассказал Фетисов РИА Новости. При этом, кто именно возглавит команду, он не уточнил.

Напомним, на данный момент футболистов "Спартака" тренирует иностранец Доменико Тедеско. В конце прошлого года он заявил, что не имеет намерения продлевать контракт с клубом. Причиной для такого решения оказались личные обстоятельства немецко-итальянский футбольного тренера.