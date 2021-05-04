Бразилию назвали "лабораторией" по выведению новых штаммов коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес назвал Бразилию гигантской "лабораторией" по выведению новых штаммов коронавирусной инфекции.

По мнению ученого, известный список разновидностей covid-19 - лишь вершина айсберга.

- У нас сложился "идеальный шторм", поскольку наряду с высоким уровнем инфицирования не существует санитарного контроля. Мы превратились в идеальную лабораторию. Уже известный список новых штаммов - лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше, - заявил эксперт, слова которого приводят РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России новые штаммы коронавирусной инфекции зарегистрировали в 54 регионах. Так, в 48 субъектах выявлен британский штамм, в 11 - южноафриканский, и еще в 22 – зафиксированы штаммы с отдельными мутациями. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, эти мутации вызывают озабоченность.