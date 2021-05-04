ВОЗ планирует летом 2021 года оценить безопасность вакцины "Спутник V"

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) планируют дать свою оценку безопасности российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V" летом этого года.

По словам эксперт ВОЗ Марианджелы Симао, предварительно, речь идет о июне или в июле.

- У ВОЗ до сих пор нет полного досье. Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". Так что производитель может добавлять данные в процессе уже начавшейся оценки. Наша команда уже находится в России и проводит оценку клинических испытаний, - объяснила специалист организации, выступая на брифинге.