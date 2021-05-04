Три человека погибли в Москве при пожаре в гостинице

На юго-востоке Москвы ночью 4 мая произошел пожар в гостинице на улице 6-я Кожуховская. Из-за возгорания прибывшим на место ЧП пожарным пришлось эвакуировать людей из пятиэтажного здания.

- По адресу 6-я Кожуховская улица, 26 произошло возгорание в гостинице. Идет эвакуация людей. Часть из них просит помощи из окон. Внутри пока сильное задымление. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, - рассказал ТАСС источник в экстренных службах.

В результате пожара в здании гостиницы были обнаружены тела трех погибших. Также известно, что общая площадь пожара составила 100 квадратных метров. На данный момент пожар локализовали.