"Вероятность исцеления очень большая": Врач-кардиолог рассказала о лечении разных видов аритмии

Доктор объяснила, как проходит лечении аритмии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие болезни при своевременном выявлении можно успешно лечить, в том числе и те, которые относятся к одному из самых важных органов человеческого организма - сердцу. Врач-кардиолог, академик РАН, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова рассказала kp.ru об аритмии, ее видах и процессе лечения.

По словам эксперта, аритмии бывают нескольких видов. Например к первичным относят те, которые можно сравнить с нарушением электропроводки в комнате, когда где-то начинает искрить. Также доктор объяснила, что проявление нарушения ритма сердца может быть следствие другой болезни.

- Нарушение ритма сердца, на мой взгляд, один из самых интересных разделов кардиологии. Почему? Потому что само сердце можно пощупать, а вот причина его биения кажется загадочной. Хотя оно, конечно же, носит материальную природу, - объяснила Голухова.

Врач также отметила, что в современной медицине очень развиты и разнообразны технологии, которые позволяют работать с пациентом с учетом определённых индивидуальностей здоровья. Так, например, существует специальный прибор, который может задавать нужный пульс.

- Этот аппарат подходит тем пациентам, у кого редкий пульс. Его можно поставить в одну или две камеры сердца, запрограммировать так, что он будет увеличивать частоту сердечных сокращений тогда, когда пациент занимается физическими упражнениями, и уменьшать, когда пациент спит. Технологии очень развиты, и они разнообразны, - рассказала академик РАН.

Ко второму глобальному вид нарушений ритма сердцебиения специалисты относят тахикардия, очень частое сердцебиение. Чаще всего оно хаотическое, или, как называют врачи, мерцательная аритмия или фибрилляцией предсердий.

- Кровь течет то быстрее, то медленнее, могут образовываться тромбики, которые создают угрозу развития тромбоэмболии и, например, инсультов, - объяснила kp.ru доктор.

При этом Голухова отметила, что при грамотном подходе шансы полностью вылечиться от аритмии довольно высоки.

- Да, вероятность очень большая. А на некоторые виды нарушений ритма мы даем практически 99-процентную гарантию, - пояснила кардиолог.

Ранее сообщалось, что аритмии сердца могут возникать, когда электрические импульсы, координирующие сердечный ритм, распространяются ненормально. Это заставляет сердце биться слишком быстро или наоборот, слишком медленно. Человек испытывает при этом то, что обычно описывается как "сердце колотится в груди".