Россияне будут играть с Финляндией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В американском штате Техас рано утром по московскому времени 4 мая завершились четвертьфинальные поединки юниорского ЧМ 2021 по хоккею. По итогам всех встреч стал известен соперник и точное время начала матча сборной России на турнире.

Россияне победили Белоруссию 5:2 в своем четвертьфинале и теперь в полуфинале сыграют с командой Финляндии. Ранее наши уже играли в группе и уступили финнам по буллитам 3:4. В другом полуфинале сойдутся лучшие команды другой группы предварительного этапа - Канада и Швеция.

Поскольку сборная США имела право сыграть более ранний полуфинал чемпионата мира 2021, то все ждали окончания четвертьфинала США - Швеция. Скандинавы, которые выиграли ЧМ-2019, выиграли у американцев со счетом 5:2.

И благодаря этому исходу канадцы как лучшая команда предварительного этапа выйдут на лед первыми. Поединок Канада - Швеция пройдет в полночь 6 мая по московскому времени. А вот игра Финляндия - Россия состоится в 4 часа утра по московскому времени 6 мая 2021 года. Матч за 3-е место и финал пройдут в те же временные слоты, что и полуфиналы 7 мая.