Власти Нью-Джерси предлагают бесплатное пиво за прививку от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти американского штата Нью-Джерси предлагают местным жителям по бокалу бесплатного пива за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции. Такое заявление во вторник, 4 мая, сделал глава штата Фил Мерфи во время пресс-конференции, которую транслировали в Twitter.

- Любой житель Нью-Джерси, который получит первую дозу вакцины от коронавируса в мае и принесет подтверждающий это документ в одну из участвующих в программе пивоварен, получит бокал бесплатного пива. Программа распространяется только на людей старше 21 года, - отметил губернатор.

Таким образом власти Нью-Джерси надеются значительно ускорить темпы вакцинации: губернатор сообщил, что планируется довести число привитых местных жителей до 4,7 миллиона к концу июня 2021 года. К сегодняшнему дню обе дозы вакцины получили 3,2 миллиона жителей штата.

По информации Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявили свыше 32,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, умерли от инфекции более 577,4 тысячи американцев. По обоим показателям США занимают первое место в мире.