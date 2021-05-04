Метеозависимых москвичей предупредили о «дефиците кислорода» Фото: Евгения ГУСЕВА

4 мая метеозависимые жители Москвы и Московской области столкнутся с «выраженным дефицитом кислорода». Максимальная температура воздуха составит всего +7…+9 градусов, по области — +5…+10.

Местами пройдет небольшой дождь, будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 7–12 метров в секунду. Местами порывы составят 17–22 метров в секунду.

В связи с ветреной погодой в регионе продлен «желтый» уровень погодной опасности. В Подмосковье - до 12:00 5 мая, а в Москве до 13:00 5 мая, сообщает РИАМО

В целом погода в столице будет влажная и прохладная, с ярко выраженным дефицитом кислорода. Подобное состояние может сказываться на самочувствие метеозависимых людей.

С проблемами столкнутся те, кто страдает заболеваниями суставов, органов дыхания, сердечно-сосудистой и эндокринной патологией.

Врачи советуют в таки дни нормализовать режим труда и отдыха, стараться не перегружать организм физическими нагрузками.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба, сообщает телеканал «360».