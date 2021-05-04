Губернатор Василий Орлов: На модернизацию ЖКХ Амурская область в 2021 году выделяет 2 млрд рублей

Более 2 миллиардов рублей выделяется из областного бюджета Амурской области в 2021 году на модернизацию жилищно-коммунального комплекса. Часть из них пойдет на обновление теплосетей в столице региона Благовещенске. Глава области Василий Орлов 4 мая подвел итоги отопительного сезона и обсудил с региональным правительством вопросы повышения энергоэффективности предприятий ЖКХ.

За минувшую зиму амурским коммунальщикам пришлось ликвидировать 104 аварии. Большая часть из них произошла из-за существенного износа сетей. При этом львиная доля ЧП пришлась на областной центр. В связи с тем, что почти 80 % аварий произошло на сетях водоснабжения, в текущем году в рамках областной программы модернизации планируется заменить почти 22 километра водопроводных сетей.

- В целом отопительный период в Амурской области прошел неплохо - относительно спокойно и без сюрпризов, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Однако по количеству порывов и аварий в Благовещенске нужно принимать меры. Поручил министерству ЖКХ и администрации города совместно разобраться в проблеме и установить причину такого количества ЧП на сетях, затем разработать программу действий.

Подготовка к следующему отопительному сезону в Приамурье уже началась. С 15 февраля в северные районы региона поставляют топливо по зимнику для создания запаса к наступлению холодов. Летом из-за проблем с транспортным сообщением в этих местах с поставками раньше возникали перебои.

Всего в 2021 году в рамках программы модернизации ЖКХ в Амурской области запланировано более 200 мероприятий общей стоимостью 2 миллиарда рублей. 160 миллионов из этой суммы будут направлены на модернизацию и повышение энергоэффективности предприятий. Новые автоматизированные котлы будут установлены в Белогорском, Благовещенском, Завитинском, Магдагачинском и Сковородинском районах. В Белогорском районе котельные переведут на двухконтурную систему, а в Белогорске и Шимановске установят частотные преобразователи.

По поручению губернатора региональное правительство разработало стратегию развития ЖКХ области до 2025 и на период до 2030 года.

- Основные мероприятия планировались с учетом уменьшения износа коммунальной инфраструктуры, реализации энергоэффективных мероприятий с целью снижения нагрузки на потребителя, сдерживания тарифов, уменьшения затрат на производство жилищно-коммунальных услуг. Все эти мероприятия в стратегии учтены, - отметил министр ЖКХ области Алексей Тарасов.

На реализацию стратегии региону необходимо более 58 миллиардов рублей. При поддержке федерального бюджета в Приамурье будут заменены теплосети, модернизированы котельные, построены очистные сооружения и новые объекты теплоснабжения.