Умер Михаил Багдасаров, знаменитый дрессировщик хищников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Михаил Багдасаров, народный артист России и знаменитый дрессировщик хищников. Он скончался на 76-м году жизни от коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Росгосцирка во вторник, 4 мая.

- Сегодня не стало Михаила Ашотовоча Багдасарова, - сообщили представитель организации в интервью изданию РИА Новости, уточнив, что причиной смерти артиста стало заражений коронавирусом.

Михаил Багдасаров родился в Баку в 1945 году. С 1973 года он начал выступать в цирке с собственной программой и стал одним из самых знаменитых дрессировщиков хищных животных. В цирке он работал со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами. Дети Багдасарова Артур и Карина также являются известными укротителями тигров. В 1997 году Михаил Багдасаров получил звание народного артиста России.