В Госдуме предложили ввести налог "на роскошь" с 2022 года

В Государственной думе предложили ввести налог "на роскошь" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Государственной думе фракция "Справедливая Россия" подготовила законопроект, предполагающий введение налога "на роскошь" с начала 2022 года

- Наша партия предлагает создать механизм для снижения уровня социального неравенства, который применяется во многих странах мира. Предлагаем установить высокие налоги на роскошь. За счёт этого каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Полученные средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержки граждан с низкими доходами, — приводит слова Сергея Миронова пресс-служба фракции.

Законопроект предлагает ввести налог для владельцев дорогостоящей недвижимости, автомобилей, частных самолетов и прочего. Налог должны платить организации, частные предприниматели и физические лица.

Ранее Минпромторг опубликовал список автомобилей, чьи владельцы в нынешнем году обязаны платить "налог на роскошь". Перечень состоит из почти 1400 моделей. В 2021 году в список добавили пять автомобилей: Skoda Kodiaq SportLine, Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer Business Lounge XL, Peugeot Traveller Business VIP Long.