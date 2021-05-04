Бельгийский фермер случайно изменил границу с Францией

Фермер из Бельгии случайно изменил границу с Францией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фермер из Бельгии случайно изменил границу с Франции, переставив пограничный камень. Об этом сообщает BBC.

Изменение заметил местный историк, который прогуливался по лесу. Он увидел, что камень переместился на 2,29 на французскую территорию. Позже выяснилось, что камень переставил местный фермер, потому что тот мешал проехать его трактору.

- Он сделал Бельгию больше, а Францию меньше, и это не очень хорошая идея, — прокомментировал инцидент мэр бельгийской деревни Эркелиннес Давид Лаво.

Он отметил, что подобные случаи негативно сказываются на отношениях между частными землевладельцами.

Инцидент закончился тем, что бельгийские власти позвонили фермеру и попросили его вернуть камень на место. Если этого не случится, то МИД Бельгии будет вынужден собрать франко-бельгийскую пограничную комиссию, которая в последний раз собиралась в 1930 году.