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Экономика4 мая 2021 18:18

Россия временно запретила экспорт гречки

Ограничение будет действовать с 5 июня по 31 августа 2021 года
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
Комментарии (9)Комментарии (9)
Правительство России временно ограничило экспорт гречки

Правительство России временно ограничило экспорт гречки

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России временно запретило экспорт гречихи и гречневой крупы в период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

- В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню, — гласит текст документа.

Временный запрет не касается не касается вывоза продуктов для оказания гуманитарной помощи, для российских военных баз за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене.

Ранее Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы. Это необходимо для недопущения резких колебаний цен. В министерстве сообщили, что с ноября прошлого года отмечается существенное увеличение экспорта гречки из России в ряд стран. Кроме того, планируется расширение посевных площадей в 2021 году.