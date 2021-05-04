Россия временно запретила экспорт гречки

Правительство России временно ограничило экспорт гречки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России временно запретило экспорт гречихи и гречневой крупы в период с 5 июня по 31 августа 2021 года. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

- В целях обеспечения продовольственной безопасности правительство РФ постановляет: установить с 5 июня по 31 августа 2021 года включительно временный запрет на вывоз из Российской Федерации товаров по перечню, — гласит текст документа.

Временный запрет не касается не касается вывоза продуктов для оказания гуманитарной помощи, для российских военных баз за рубежом и для российских организаций в Байконуре и на Шпицбергене.

Ранее Минсельхоз РФ предложил временно ограничить экспорт гречихи и гречневой крупы. Это необходимо для недопущения резких колебаний цен. В министерстве сообщили, что с ноября прошлого года отмечается существенное увеличение экспорта гречки из России в ряд стран. Кроме того, планируется расширение посевных площадей в 2021 году.