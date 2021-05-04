В Германии не видят причин для остановки "Северного потока - 2" из-за иска экологов

В Бундестаге не видят причин для остановки "Северного потока - 2" из-за иска экологов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст считает, что иск экологов из организации NABU не сможет остановить строительство газопровода "Северного потока - 2".

- Поскольку иск, поданный в административный суд, имеет приостанавливающее действие, он может замедлить дальнейшее строительство. Но я считаю нереалистичным вариант, при котором жалоба может воспрепятствовать доведению строительства трубопровода до конца, — приводит слова Эрнста ТАСС.

Он добавил, что все компетентные ведомства одобрили строительство газопровода и соответствует законодательству. Кроме того, при реализации проекта соблюдались меры по защите окружающей среды. Поэтому нет причин думать, что строительство газопровода не завершится, подчеркнул Эрнст.

Ранее немецкая экологическая организация NABU подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство российского проекта "Северный поток — 2". В заявлении сказано, что проект якобы разрушает среду обитания на морском дне на площади размером более 16 футбольных полей.