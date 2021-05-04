Блинкен заявил о пользе встречи Путина и Байдена

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что встреча американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина пошла бы на пользу странам.

- Думаю, также полезно, чтобы два президента смогли говорить напрямую, лицом к лицу. Дипломатия заключается именно в прямом общении. Меня как дипломата всегда поражало, что люди порой думают, что это вызывает вопросы или показывает слабость. Но общение с кем-либо ведь не исключает слово "нет" из вашего словаря, — сказал Блинкен в интервью Financial Times.

Он добавил, что Байден настроен на ясный и прямой диалог лидеров, а это лучше делать лицом к лицу.

Блинкен повторил ранее озвученные слова о том, что американские власти предпочитают более предсказуемые отношения с Россией и Байден хотел бы обсудить с Путиным стабилизацию отношений двух стран. При этом он отметил, что Соединенные Штаты предпримут ответные меры, если "Россия решит действовать безрассудно".