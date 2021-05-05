Украина обустроила 400 км противотанковых рвов на границе с Россией в рамках проекта "Стена" Фото: REUTERS

Власти Украины обустроили примерно 400 километров противотанковых рвов на украинско-российской границе в рамках так называемого проекта «Стена». Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы незалежной Сергей Дейнеко.

«За все время работ обустроено около 400 километров противотанкового рва, 330 километров рокадной дороги, 70 километров колючей проволоки и 100 километров металлического забора», - рассказал глава Госпогранслужбы Украины в интервью агентству «РБК-Украина».

По его словам, изначально стоимость проекта составляла свыше 4 млрд гривен (около 143 млн долларов), однако позже она была уменьшена до 2,5 млрд гривен (около 90 млн долларов). На сегодняшний день «фактически потрачено» 2 млрд гривен, а также на текущий год запланировано потратить еще 338 млн гривен (около 12 млн долларов).

Дейнеко уточнил, что сейчас завершаются работы по обустройству в Харьковской области и продолжаются в Черниговской области, а также проводятся проектно-изыскательные работы по Сумской области, где еще не начинались инженерные работы.

Проект «Стена» представил в 2014 году бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, назвав его линией фортификационных сооружений на границе с Россией протяженностью 2 тысяч километров. По планам, должны были быть завершены за шесть месяцев.