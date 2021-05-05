Пентагон считает, что неконтролируемая китайская ракета может упасть на Землю 8–10 мая 2021 Фото: Shutterstock

Вышедшая из-под контроля после запуска китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B может войти в атмосферу и упасть на Землю в неизвестном районе в период с 8 по 10 мая. Об этом сообщил представитель Пентагона Майк Ховард, уточнив, что точное место входа ракеты в атмосферу планеты может быть определено только за несколько часов до него.

Ховард заявил, что Пентагон внимательно отслеживает траекторию полета ракеты, обломки которой могут упасть на Землю. По его словам, точно определить, куда могут направляться обломки ракеты, на сегодняшний день практически невозможно из-за скорости, с которой летит аппарат.

«Мы ожидаем, что она снова войдет в атмосферу где-то между 8-м и 10-м мая … За этот двухдневный период она совершит кругосветное путешествие 30 раз», - приводит CNN слова ученого из Астрофизического центра Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла.

Специалист отметил, что ракета движется со скоростью примерно 18 тысяч миль в час (около 29 тысяч км в час). «И если вы на час ошибетесь при угадывании, вы не будете знать, где именно она упадет на расстоянии 18 тыс. миль», - предупредил он.

Макдауэлл также заявил, что пока определить, куда полетят обломки ракеты, невозможно, и точный район падения можно будет понять по крайней мере за несколько часов до входа в атмосферу.

Напомним, сообщение о том, что огромная часть китайской ракеты, которая доставила на орбиту Земли китайскую космическую станцию «Тяньхе», неконтролируемо падает обратно на планету и может совершить падение в неизвестную точку, поступило днем ранее во вторник, 4 мая.