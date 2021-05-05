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Общество5 мая 2021 18:09

Укрепить место обвала стены Смоленской крепости планируют до 8 мая

К концу августа будет разработана документация на противоаварийные работы
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин провел проверку Смоленской крепости, где произошло обрушение строительных лесов на крепостной стене в районе Пятницкой башни. Инцидент произошел 4 мая из-за сильного ветра.

Замминистр оценил ситуацию, совместно с экспертами была разработана дорожная карта по локализации обрушения и предотвращения подобных случаев в будущем.

- В первую очередь необходимо восстановить ограждающие конструкции и укрепить место обвала, это мы планируем сделать до 8 мая. Также до конца августа мы разработаем проектно-сметную документацию на противоаварийные работы, которые завершатся уже в этом году, — сообщил Обрывалин.

Также дорожная карта предусматривает разработку проектно-сметной документации на комплексную консервацию 21-го прясла Смоленской крепости и объектов не вошедших в проект реконструкции.