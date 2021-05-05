Путин и Эрдоган обсудили поставки вакцины "Спутник V" в Турцию

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Во время разговора стороны обсудили сложную эпидемиологическую ситуацию в Турции.

- Подчеркнута готовность России к наращиванию практического сотрудничества на этом направлении. Речь, в частности, идет о скорейшей организации, начиная уже с этого месяца, поставок российской вакцины "Спутник V", — сообщила пресс-служба.

По мнению лидеров двух стран, предпринимаемые меры позволят улучшить обстановку и возобновить двусторонние связи в туристической сфере. Кроме того, прорабатывается возможность производства "Спутника V" в Турции.

В последний раз российский и турецкий лидеры говорили по телефону 9 апреля. Тогда Эрдоган попросил Путина изложить российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса. Российский лидер отметил, что власти Украины в последнее время возобновили "опасные провокационные действия".