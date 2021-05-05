США потерпели неудачу в ходе испытаний баллистической ракеты Minuteman III Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты потерпели неудачу во время испытаний межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщили Военно-воздушных сил США.

Как уточняется, пуск баллистической ракеты проходил на авиабазе «Ванденберг», распложенной в штате Калифорния. Целями запуска были заявлены оценка и подтверждение эффективности, а также готовности и точности данной системы вооружения.

«Ведется расследование причин неудачи, Командование глобальных ударов ВВС США оценивает возможность переноса тестового пуска», - говорится в заявлении ВВС США.

Ранее США уже проводили испытание Minuteman III на той же авиабазе. Это проходило в феврале этого года.

Трехступенчатые МБР наземного базирования семейства Minuteman изначально предназначались для ядерного сдерживания во времена холодной войны. В армии США эти межконтинентальные баллистические ракеты появились в 1970 году, а через восемь лет их производство прекратили.

Сегодня Minuteman III является единственной межконтинентальной баллистической ракеты наземного базирования, принятой на вооружение в США. По данным из открытых источников, всего Пентагон располагает 450 такими МБР, которые способны поражать цели в радиусе 12 тысяч километров.