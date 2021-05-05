Организаторы проекта «Бессмертный полк»: До конца приема заявок осталось менее трех дней

К проекту «Бессмертный полк» в этом году присоединилось еще больше семей, желающих увековечить память своих близких — участников Великой Отечественной войны. За две недели с начала старта приема заявок к 2,5 миллионам прошлогодних анкет добавились еще около 800 тысяч новых. Если кто-то пока не присоединился к акции, стоит поторопиться. Организаторы проекта предупреждают: до конца приема заявок осталось менее трех дней.

В юбилейном 2020 году трансляция «Бессмертного полка» продолжалась 20 дней. В этом году благодаря партнерам акции потоки трансляции разделятся по регионам. Каждая семья увидит своего ветерана именно в том городе, откуда он родом. Именно поэтому прием заявок закончится 7 мая, чтобы успеть до Дня Победы сформировать все региональные потоки.

- Трансляция пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15:00 по местному времени. Посмотреть ее можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», на телеканалах, а также в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру, - сообщается на сайте «Бессмертного полка».

В этом году проект поддержала актриса Ирина Купченко, вдова недавно ушедшего из жизни Народного артиста СССР Василия Ланового - Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка. В акции также участвуют Народный артист России Олег Газманов, актер Игорь Петренко и певица Полина Гагарина.

Особое внимание в этом году уделяется кибербезопасности и модерации поступающих заявок. Все новые анкеты просматривают волонтеры. На сайте работают более 12 тысяч модераторов из числа добровольцев Бессмертного полка России, движения «Волонтеры Победы» и других общественных организаций. Помощь также оказывают эксперты нейросети Сбербанка. Объем заявок очень большой, так что на проверку анкеты может уходить до нескольких дней.

Модерация необходима, чтобы не пропустить в онлайн-колонну «Бессмертного полка» военных преступников. Такие провокации были и в прошлом году, и в этом. Волонтеры уже выявили несколько попыток разместить под видом ветеранов портреты нацистских преступников. Информацию о приславших эти анкеты людях передадут в Следственный комитет России. В 2021 году вступил в силу закон об усилении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, и попытки разместить в строю ветеранов Великой Отечественной войны фотографии нацистских преступников попадают под его действие.