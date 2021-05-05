В Одесской области перевернулся патрульный катер в четырьмя военными

Пресс-служба Министерства внутренних дел Украины сообщила, что в Одесской области перевернулся патрульный катер с четырьмя пограничниками.

- Сегодня около 16 часов на озере Тудорово перевернулся катер, на котором патрулировали границу четверо военнослужащих Государственной пограничной службы Украины. Трое военнослужащих спаслись, поиски четвертого продолжаются, — гласит сообщение МВД.

Спасенные получили переохлаждение, один из них травмировал ноги. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Поисками четвертого занимаются пограничники, водная полиция Одесского районного управления, представители Госслужбы Украины по ЧС и вертолет погранслужбы.

Правоохранительные органы проводят досудебное расследования и выясняют детали произошедшего.

Ранее Украина обвинила Россию в нарушении норм международного морского права, сообщив о лодках ФСБ. Однако "лодками ФСБ" оказались дагестанские катера, следовавшие для участия в зачетных морских учениях.