Жительница поселка Горловка Анна Тув, лишившаяся мужа и 11-летней дочери из-за обстрела со стороны украинских вооруженных сил, на неформальном заседании Совета безопасности ООН призвала участников обсуждения поспособствовать прекращению агрессии со стороны Киева.

По словам женщины, дом ее семьи подвергся артиллерийскому обстрелу 26 мая 2015 года. Кроме погибшего мужа и дочери, множественные осколочные ранения получил двухлетний ребенок, а новорожденный малыш был контужен. Сама Анна из-за этого случая потеряла руку. Также она рассказала, что сейчас там "идет не война, а массовое уничтожение населения".

Позже, в 2019 году, кандидатура Тув была выдвинута на Нобелевскую премию мира.

Ранее сообщалось, что в среду, 5 мая, Россия проводит неформальное заседание СБ ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине".