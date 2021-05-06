Глава МИД Украины оценил возможную встречу Путина и Байдена

Планируемый саммит президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена не идет вразрез с интересами Украины. Такое мнение выразил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, встреча двух глав государства даст возможность украинской стороне выиграть время в обострении в Донбассе.

- Я понимаю тех, кто переживает из-за саммита, потому что мало информации о нем, но зато много теорий заговора, врожденного страха перед предательством <...> я смотрю на это с позиции профессионального дипломата. И я не вижу ничего, что противоречило бы интересам Украины, по крайней мере пока, - сказал Кулеба в интервью CNN накануне визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.