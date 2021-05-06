Экономисты предсказали рост ставок по ипотеке до 7,5-10 процентов

Аналитики прогнозируют скорый рост процентных ставок по ипотечным кредитам. До конца 2021 года тарифы вырастут и на новостройки, и на вторичное жилье. Ипотеку на покупку жилья в новых домах будут выдавать под 7,5-8,5%, а на «вторичку» - 9-10%.

- Повышение процентной ставки неизменно повлечет за собой рост ежемесячного платежа. Спрос упадет, и продавцы будут вынуждены снижать цены, - прогнозирует управляющий директор "Открытие Research" банка "Открытие" Константин Енин.

По расчетам эксперта, повышение ставки на 1 процент увеличивает ежемесячный платеж примерно на 8%.

По данным Банка России и ДОМ.РФ, в феврале средние ставки ипотеки оставались вблизи исторических минимумов - 5,9% на новостройки и 7,9% на вторичное жилье. До 1 июля в России действует льготная ипотека по ставке не более 6,5%.

Скорее всего, программа льготного ипотечного кредитования не будут продлена, так как инвестиционный мотив приобретения квартир почти исчерпан.

- Цикл быстрого подорожания жилья завершен, и покупка новостроек больше не является эффективным инвестиционным инструментом, особенно с учетом по-прежнему низких арендных ставок, - заключил эксперт в беседе с Российской газетой.

Ранее эксперты отметили, что за минувший месяц рост цен на вторичное жилье в России замедлился. Волна повышенного спроса схлынула. Постепенно начал увеличиваться объем предложения, и игроки рынка не ждут роста средних цен, сообщает телеканал "360".