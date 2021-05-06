Мишустин утвердил дорожную карту повышения газификации регионов РФ

Мишустин утвердил план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин утвердил план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов.

"К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%, а граждане получат возможность подключаться к сетям быстрее и с меньшими затратами", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

В документе отмечены мероприятия по нескольким направлениям, в том числе совершенствование услуг по подключению к сетям, включая уменьшение сроков и цены для потребителей, формирование лучших условий для расширения магистральной инфраструктуры, внедрение обновленных программ учета поставляемого газа. Также правительство представит до 1 июля график догазификации на 2021-2022 годы населенных пунктов, где уже проложены внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети. Ранее в своем послании парламенту президент РФ Владимир Путин поручил сделать это без привлечения средств граждан.

При этом в кабмине отметили, что дорожная карта предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий.

В каждом субъекте создадут институт единого оператора газификации. Это позволит синхронизировать мероприятия по развитию магистральной инфраструктуры, межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов.

Также планируется разработать план по формированию единой программы газификации до 2030 года.