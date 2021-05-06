Синоптики предупредили о штормовом ветре в Москве 6 мая 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики предупредили жителей российской столице о штормовом ветре: порывы ветра сегодня днем достигнут 20 метров в секунду. Об этом в четверг, 6 мая, говорится в Telegram-канале московского комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что в городе сегодня будет облачно, воздух прогреется до 18 градусов тепла, также возможен кратковременный дождь. С 12:00 до 20:00 по столичному времени метеорологи ожидают усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду.

- В связи с непогодой призываем вам быть внимательными на улице. Пешеходам не следует укрывайтесь под деревьями и шаткими конструкциями, а водителям – парковать вблизи них свои автомобили, - говорится в сообщении.

Как писал сайт kp.ru, синоптики предупреждали о штормовом ветре на территории Москвы еще вчера вечером. МЧС Московской области отправило жителям столичного региона предупреждения о сложных погодных условиях и рекомендациях оставаться дома.