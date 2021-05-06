Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» зарегистрирована в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России зарегистрировали однокомпонентную отечественную вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Эффективность препарата составила 79,4 процента – выше многих вакцин с двумя уколами. Об этом в четверг, 6 мая, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

Отмечается, что препарат «Спутник Лайт» эффективен против всех новых штаммов коронавирусной инфекции.

- Российское министерство здравоохранения, национальный центр имени Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», эффективность которой составила 79,4 процентов с 28-го дня после получения иммунизации. Показатель эффективности на уровне около 80 процентов превышает показатели эффективности многих других препаратов, которые требуют две прививки, - говорится в сообщении фонда.

Расчет эффективности российской вакцины осуществили на основе данных жителей России, которые получили только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получили вторую дозу препарата по любой причине в период с 5 декабря минувшего по 15 апреля текущего года.

Сегодня в ходе видеоконференции с вице-премьером Татьяной Голиковой российский президент Владимир Путин также отметил, что еще одна российская вакцина – разработанный центром имени Гамалеи препарат «Спутник Лайт» готова к регистрации в стране.