Глава ЛНР: Между Донбассом и Украиной идет гражданская война

Между Донбассом и Украиной идет настоящая гражданская война, и это нужно признать, заявил глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник.

- На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. <...> Де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам, - приводит РИА Новости слова Пасечника.

Глава ЛНР также заявил, чито территория самопровозглашённой республики постоянно подвергается обстрелам из тяжелого вооружения и миномётов. При этом Пасечник считает, что каждое применение тяжёлого вооружения согласовано с высшим военным командованием Украины.