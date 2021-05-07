Москва перейдет на "летний режим" погоды 10 мая 2021 года

Москва перейдет на "летний режим" 10 мая 2021 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что летняя погода в Москве начнется с 10 мая.

- Уже вечером 9 мая скажется влияние восточного крыла антициклона. Поэтому в облаках появятся "дырки", и дальше, начиная с 10 числа и последующие дни власть над большей частью Среднерусской равнины захватит обширный антициклон, поэтому ожидается солнце, никаких осадков, - приводит слова Тишковца РИА Новости.

В понедельник город вернется к климатической норме. Ночью температура воздуха будет 1-3 градуса, а днем — 16-18 градусов.

Ранее в Москве и Московской области был продлен «желтый» уровень погодной опасности. Ранее жителям региона рекомендовали соблюдать правила безопасности и не покидать дома без лишней необходимости до конца дня 6 мая.В Гидрометцентре прогнозируют сильный ветер, местами порывы могут достигать 15-17 метров в секунду.